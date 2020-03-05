Haberler Galeri Magazin Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, "Hava çok güzel. Biz de sahil boyunca biraz yürümek istedik" dedi. Dizideki rol arkadaşı Burcu Özberk ile uyumu izleyici tarafından çok beğenilen Çağlar Ertuğrul'un gerçek hayatta gönlündeki kişi olan Kayla Manukyan'ı görmeye hazır mısınız? İşte Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi...

05.03.2020 10:03 - Son Güncelleme: 05.03.2020 10:03
Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisi Kayla Manukyan ile Bebek sahilde objektiflere yakalandı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, "Hava çok güzel. Biz de sahil boyunca biraz yürümek istedik" diyerek yoluna devam etti. İşte Afili Aşk'ın yakışıklı Kerem'i Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

HAZAL SUBAŞI SEVGİLİSİ RIZA KOCAOĞLU

Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

ECE ERKEN VE SEVGİLİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU

Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...
Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı
Survivor Tayfun'dan babası Emrah Erdoğan hakkında olay açıklamalar: Beni içeri almadı