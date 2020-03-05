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Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul fena yakalandı! Sevgilisi Kayla Manukyan bakın kimmiş...

Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, "Hava çok güzel. Biz de sahil boyunca biraz yürümek istedik" dedi. Dizideki rol arkadaşı Burcu Özberk ile uyumu izleyici tarafından çok beğenilen Çağlar Ertuğrul'un gerçek hayatta gönlündeki kişi olan Kayla Manukyan'ı görmeye hazır mısınız? İşte Afili Aşk'ın maviş yakışıklısı Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi...

05.03.2020 10:03 - Son Güncelleme: 05.03.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





