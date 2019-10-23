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Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Son dönemde adını en çok duyduğumuz isimlerin başında geliyor Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul. 31 yaşındaki oyuncu Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Kerem karakteri ile fırtınalar estiriyor. Bu kadar göz önünde olunca da hakkında en çok merak edilen şeylerin başında özel hayatı geliyor. Sevgilisi merak edilen Çağlar Ertuğrul, partneri ile asla fotoğraf paylaşmıyor. Nedeni ise 'nazara inanması'. Peki Çağlar Ertuğrul'un gözlerden sakındığı sevgilisi kim? İşte başta Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

23.10.2019 14:49 - Son Güncelleme: 23.10.2019 15:18
Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Kerem karakteri ile son dönemde adından sıkça söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi bakın kim çıktı. İşte başta Çağlar Ertuğrul olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Vedat - Linda Milor

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