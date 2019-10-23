Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul'un gizemli sevgilisi bakın kim çıktı! İşte Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi

Son dönemde adını en çok duyduğumuz isimlerin başında geliyor Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul. 31 yaşındaki oyuncu Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Kerem karakteri ile fırtınalar estiriyor. Bu kadar göz önünde olunca da hakkında en çok merak edilen şeylerin başında özel hayatı geliyor. Sevgilisi merak edilen Çağlar Ertuğrul, partneri ile asla fotoğraf paylaşmıyor. Nedeni ise 'nazara inanması'. Peki Çağlar Ertuğrul'un gözlerden sakındığı sevgilisi kim? İşte başta Afili Aşk'ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

23.10.2019 14:49 - Son Güncelleme: 23.10.2019 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





