Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk de estetik harikası çıktı! Estetiksiz haliyle şimdiki hali bambaşka
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Afili Aşk'ın final yapacağının belli olmasının ardından Burcu Özberk en çok arananlar arasında girdi... Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. Kariyerinin ilk dönemlerinde Muhteşem Yüzyıl adlı dizide rol alan Burcu Özberk'in değişimine tanıklık edeceksiniz. İ
06.03.2020 16:30
- Son Güncelleme: 06.03.2020 16:48
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