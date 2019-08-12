Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Afili Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 29 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerinden tam puan aldı. Burcu Özberk, duru güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...