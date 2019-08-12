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Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Afili Aşk dizisinde Ayşe Özkayalı karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Özberk, Afili Aşk'ta Çağlar Ertuğrul ile başrol paylaşıyor. 29 yaşındaki Burcu Özberk'in tatil paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Duru güzelliği ile dikkat çeken Burcu Özberk, takipçilerinden tam puan aldı. İşte ünlü isimlerin 2019 yaz tatili paylaşımları...

12.08.2019 17:31 - Son Güncelleme: 12.08.2019 17:31
Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

Afili Aşk dizisi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 29 yaşındaki güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerinden tam puan aldı. Burcu Özberk, duru güzelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte ünlülerin çok konuşulan tatil pozları...

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

DİLAN ÇITAK TATLISES

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

DUYGU SARIŞIN

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

ÇAĞLA ŞIKEL

Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!

EDA TAŞPINAR

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