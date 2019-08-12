Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk tatil pozuyla sosyal medyayı salladı!
Afili Aşk dizisinde Ayşe Özkayalı karakterine hayat veren Burcu Özberk sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Özberk, Afili Aşk'ta Çağlar Ertuğrul ile başrol paylaşıyor. 29 yaşındaki Burcu Özberk'in tatil paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Duru güzelliği ile dikkat çeken Burcu Özberk, takipçilerinden tam puan aldı. İşte ünlü isimlerin 2019 yaz tatili paylaşımları...
12.08.2019 17:31
- Son Güncelleme: 12.08.2019 17:31
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