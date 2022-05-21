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Haberler Magazin Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

Kariyeri boyunca aralarında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Konyaspor, Göztepe, Akhisarspor, Eskişehirspor ve Giresunspor'un da bulunduğu 30'dan fazla takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Yılmaz Vural, maçlarda verdiği tepkilerle bir efsaneye dönüştü. 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Vural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. İki eşi olduğunu belirten ünlü isim, son olarak Afara adlı eğlence programına konuk olarak gündeme geldi. İnternet kullanıcıları da Vural'ın hayatını merak edip araştırılmaya başladı. 69 yaşındaki Vural hakkında en çok "Yılmaz Vural aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Yılmaz Vural aslen nereliymiş...

21.05.2022 00:02 - Son Güncelleme: 21.05.2022 00:02
Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

Türkiye'nin en renkli spor insanlarından biri olan Yılmaz Vural, Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara adlı eğlence programına konuk olması üzerine gündeme geldi.

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Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

Profesyonel futbol kariyerine 1974 - 1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da başlayan 69 yaşındaki Vural'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

1980 yılında Almanya'ya giderek eğitim alan ve Türkiye'ye döndükten sonra birçok takımı çalıştıran Vural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

İnternet kullanıcıları, en çok "Yılmaz Vural aslen nereli?" sorusunun yanıtını aradı.

Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...

İşte başta Yılmaz Vural olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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