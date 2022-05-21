Afara’nın konuğu Yılmaz Vural bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Yılmaz Vural’ın memleketi...
Kariyeri boyunca aralarında Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Konyaspor, Göztepe, Akhisarspor, Eskişehirspor ve Giresunspor'un da bulunduğu 30'dan fazla takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Yılmaz Vural, maçlarda verdiği tepkilerle bir efsaneye dönüştü. 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Vural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. İki eşi olduğunu belirten ünlü isim, son olarak Afara adlı eğlence programına konuk olarak gündeme geldi. İnternet kullanıcıları da Vural'ın hayatını merak edip araştırılmaya başladı. 69 yaşındaki Vural hakkında en çok "Yılmaz Vural aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Yılmaz Vural aslen nereliymiş...
21.05.2022 00:02 - Son Güncelleme: 21.05.2022 00:02
Türkiye'nin en renkli spor insanlarından biri olan Yılmaz Vural, Uğur Aslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Afara adlı eğlence programına konuk olması üzerine gündeme geldi.