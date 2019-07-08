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Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Dünyaca ünlü model Adriana Lima bir dönem yazar Metin Hara ile aşk yaşamış ve hem Türkiye hem de dünya basınının gündemine oturmuştu. Adriana Lima'nın Türk sevgilisi sevdası bitmiş gibi görünmüyor. Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Peki Adriana Lima'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Emir Uyar kimdir? İşte o görüntüler...

08.07.2019 17:04 - Son Güncelleme: 08.07.2019 17:57
Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Dünyaca ünlü modele yeni Türk sevgili.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Çok konuşulan bir ilişki yaşadığı Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. Yata binerken objektiflere yakalanan ikili fotoğraflarının çekilmesine ses çıkarmadı.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülendi.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi.

Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı. İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti.

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