Adriana Lima'nın yeni sevgilisi yine bir Türk (Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar kimdir?)

Dünyaca ünlü model Adriana Lima bir dönem yazar Metin Hara ile aşk yaşamış ve hem Türkiye hem de dünya basınının gündemine oturmuştu. Adriana Lima'nın Türk sevgilisi sevdası bitmiş gibi görünmüyor. Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülendi. Peki Adriana Lima'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Emir Uyar kimdir? İşte o görüntüler...

08.07.2019 17:04 - Son Güncelleme: 08.07.2019 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





