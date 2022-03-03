Adriana Lima'nın son haline bakın! Karnı belirginleşti transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı: 'Hamilelik yakışmış'
Adriana Lima'nın son haline bakın! Karnı belirginleşti transparan elbisesiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima, Lemmers'e müjdeli haberi yatakta vermişti...
03.03.2022 14:40 - Son Güncelleme: 03.03.2022 14:40
3. BEBEĞİNE HAMİLE OLAN ADRIANA'NIN SON HALİ
Adriana Lima'nın karnı belirginleşti, transparan elbisesiyle sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014'te yollarını ayırmıştı.