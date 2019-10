Adriana Lima'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı: Değerin düştü tatlım! İşte sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım!

Adriana Lima Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan paylaşıma bir takipçisinden öyle bir yorum geldi ki sosyal medya adeta ikiye bölündü. Adriana Lima, Metin Hara ve Emir Uyar aşkıyla magazin gündemini epey bir meşgul etmişti. Başından bir evlilik geçen ve aldatıldığı için eşinden boşanan Lima, evliliğinden önce Liechtenstein Prensi Wenzeslaus ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu. Hatta Prens'in evlilik teklifini reddedince gündemdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Adriana Lima, makyajsız halini paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü. Lima'nın bir takipçisi, Gucci'nin yeni reklam yüzü olan Armine Harutyunyan'dan bahsederek, "Guccinin yeni yüzü iç güzelliğe verdiği önemi anlatıyor, değerin düştü tatlım." şeklinde yorumda bulununca ortalık karıştı. Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima hayranları bu yorum karşısında, "Adriana her zaman her hali ile kraliçe." gibi yorumlarda bulundu. İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

