Adriana Lima'nın bu hali sizi şoke edecek! Metin Hara ile aşk yaşıyordu...

Ünlü isimleri hep spot ışıkları altında ve uzaktan görüyoruz. Makyajlarını, kıyafetlerini değerlendiriyoruz. Peki onları ne kadar yakından tanıyoruz? Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor. Gelin birlikte ünlü isimlere biraz daha yakından bakalım.