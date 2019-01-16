Adriana Lima'nın bu hali sizi şoke edecek! Metin Hara ile aşk yaşıyordu...
Metin Hara ile yaşadığı aşk ile son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Adriana Lima'nın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki görenler Adriana Lima olduğuna inanamıyor. Bildiğiniz Adriana Lima'yı tamamen unutun! Instagram'da paylaşılan bu fotoğraf çok konuşulacak. İşte Adriana Lima'nın inanılmaz o fotoğrafı.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:52:34 Güncelleme: 12:28:40
Ünlü isimleri hep spot ışıkları altında ve uzaktan görüyoruz. Makyajlarını, kıyafetlerini değerlendiriyoruz. Peki onları ne kadar yakından tanıyoruz? Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor. Gelin birlikte ünlü isimlere biraz daha yakından bakalım.
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