Adriana Lima'nın yeni Türk sevgilisi o yorumla ortaya çıktı! Lima, Emir'lere doymuyor...
Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden inmeyen Adriana Lima, her ne kadar bu ilişkiyi bitirmiş olsa da dikkat çekici paylaşımlarıyla kendisine olan ilginin taze kalmasını sağlıyor. Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Lima'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Üstelik yeni sevgilisi Metin Hara ve Emir Uyar gibi yine bir Türk! 38 yaşındaki Lima, sevgililer gününde tek başına verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu ancak Türk iş adamından gelen yorum herkesi şoke etti. İşte Adriana Lima'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Emir Bahadır'ın şoke eden yorumu!
Adriana Lima yine yeni bir Türk sevgili ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Lima, ayrılığın ardından aradığı aşkı Türk iş adamı Emir Uyar'da bulmuş ancak ikilinin birlikteliği kısa sürmüştü. Lima'nın adı yine bir Türk iş adamı ile aşk yaşıyor iddiasına karıştı.
Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Lima, son üç gündür yaptığı paylaşımlarla takipçilerini biraz da olsa üzdü. Instagram hesabının hikaye kısmından gün aşırı yaptığı paylaşımlarla hastalığı hakkında bilgi veren Lima, üç gündür süren rahatsızlığı nedeniyle nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu takipçileriyle paylaştı. Çektiği fotoğrafı 'Hala hastayım üçüncü gün' notuyla paylaşan Lima'ya farklı paylaşımları üzerinden geçmiş olsun mesajları yağdı. Hastalığı ile hayranlarını üzen Adriana Lima bomba bir aşk iddiasıyla gündeme geldi.