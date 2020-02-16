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Adriana Lima'nın yeni Türk sevgilisi o yorumla ortaya çıktı! Lima, Emir'lere doymuyor...

Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminden inmeyen Adriana Lima, her ne kadar bu ilişkiyi bitirmiş olsa da dikkat çekici paylaşımlarıyla kendisine olan ilginin taze kalmasını sağlıyor. Sosyal medya hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan Lima'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Üstelik yeni sevgilisi Metin Hara ve Emir Uyar gibi yine bir Türk! 38 yaşındaki Lima, sevgililer gününde tek başına verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu ancak Türk iş adamından gelen yorum herkesi şoke etti. İşte Adriana Lima'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Emir Bahadır'ın şoke eden yorumu!

16.02.2020 12:07 - Son Güncelleme: 16.02.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





