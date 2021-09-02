Adriana Lima yeni sevgilisiyle ortaya çıktı öpmelere doyamadı! Metin - Hilal aşkının ardından ünlü yapımcıyla el ele göz göze...
Adriana Lima yeni sevgilisiyle ortaya çıktı, ünlü yapımcı aşkını öpmelere doyamadı! Metin Hara - Hilal Altınbilek aşkının belgelenmesinin ardından Adriana Lima'nın bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisi ile katılması gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Brezilyalı güzel Lima bakın kiminle birlikte...
ÖPMELERE DOYAMADI!
Adriana Lima yeni sevgilisiyle ortaya çıktı, öpmelere doyamadı! Metin Hara - Hilal Altınbilek aşkının ardından ünlü yapımcıyla el ele göz göze pozlar veren Brezilyalı güzel Adriana gündeme bomba gibi düştü.
FESTİVAL 11 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK
Gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan festival, 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Etkinliğin kapanış töreninde de büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.
KIRMIZI HALIDA YENİ SEVGİLİSİYLE YÜRÜDÜ
Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.
Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan eski top model, basın mensuplarına poz verirken sürekli olarak Lemmers ile birbirlerini öpücüklere boğdu.