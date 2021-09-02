Adriana Lima yeni sevgilisiyle ortaya çıktı öpmelere doyamadı! Metin - Hilal aşkının ardından ünlü yapımcıyla el ele göz göze...

FESTİVAL 11 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Gösterişli bir kırmızı halı geçişiyle başlayan festival, 11 Eylül tarihine kadar sürecek. Etkinliğin kapanış töreninde de büyük ödül Altın Aslan başta olmak üzere ödül kazananlar açıklanacak. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.

