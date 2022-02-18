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Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık gündem olmuştu. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Müjdeli haberi Lemmers'e yatakta veren Berzilyalı modelin o paylaşımı ise çok konuşuldu. İşte üçüncü bebeğine hamile olan Adriana Lima'nın o paylaşımı...

18.02.2022 23:01 - Son Güncelleme: 18.02.2022 23:21
Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014'te yollarını ayırmıştı.

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Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Aşk defteri kabarık olan Lima, daha sonra Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık gündem olmuştu.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Şimdiki sevgilisi Andre Lemmers'tan hamile olduğunu duyuran Adriana Lima bu mutluluğunu TikTok üzerinden paylaştığı video ile yayımladı.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı

Hamilelik testinin pozitif çıktığını kameralara gösteren Lima, müjdeli haberi sevgilisine de yatakta verdi.

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