Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Sevgilisine müjdeyi yatakta verdi! O anlar sosyal medyada bomba etkisi yarattı
Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor! Dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık gündem olmuştu. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Müjdeli haberi Lemmers'e yatakta veren Berzilyalı modelin o paylaşımı ise çok konuşuldu. İşte üçüncü bebeğine hamile olan Adriana Lima'nın o paylaşımı...
18.02.2022 23:01 - Son Güncelleme: 18.02.2022 23:21
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014'te yollarını ayırmıştı.
Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İki çocuk annesi, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu.
Şimdiki sevgilisi Andre Lemmers'tan hamile olduğunu duyuran Adriana Lima bu mutluluğunu TikTok üzerinden paylaştığı video ile yayımladı.