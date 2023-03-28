Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...
41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla eski haline döndüğünün müjdesini veren Lima bu kez kırmızı elbisesiyle arz-ı endam ederken kızlarıyla da ilk kez poz verdi. İşte detaylar...
28.03.2023 16:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:52