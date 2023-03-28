RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla eski haline döndüğünün müjdesini veren Lima bu kez kırmızı elbisesiyle arz-ı endam ederken kızlarıyla da ilk kez poz verdi. İşte detaylar...

28.03.2023 16:52 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:52
Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden eleştiriliyordu.

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Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Bu konuda uzun süre sessiz kalan model bir yandan da yine podyumlarda salınmaya devam ediyordu.

Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü.

Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Ünlü modelin doğum kiloları ve değişimi çok konuşuldu.

Adriana Lima kırmızılar içinde alev alev! Eski hallerini mumla aratıyordu kilolar gitti son haliyle hayran bıraktı! Sır gibi sakladığı kızı da...

Adriana Lima'nın bir davetteki son hali "Adriana geri döndü!" dedirtti.

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