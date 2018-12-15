Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan Lima da dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti. Lima'nın hesabında Metin Hara ile birlikte çekilen pozları bu sabahın ilk saatlerinde hala duruyordu.