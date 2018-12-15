Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket
Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına yanıt veren Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Miami'de birlikte olacağız" demişti. Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket geldi. Lima, Hara'yı Instagram hesabından sildi ve tüm fotoğrafları kaldırdı.
15 Aralık 2018 Cumartesi, 17:41:23 Güncelleme: 17:42:04
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