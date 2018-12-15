Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Ayrılık iddialarına yanıt veren Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Miami'de birlikte olacağız" demişti. Adriana Lima'dan Metin Hara'yı yalanlayan hareket geldi. Lima, Hara'yı Instagram hesabından sildi ve tüm fotoğrafları kaldırdı.

15 Aralık 2018 Cumartesi, 17:41:23 Güncelleme: 17:42:04
Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Bir süredir gündemde olan Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrılık iddialarını alevlendiren hareket, ünlü modelden geldi. Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Lima, bu kez de Instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekile bütün pozlarını sildi.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız" diye yanıt vermişti.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan Lima da dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti. Lima'nın hesabında Metin Hara ile birlikte çekilen pozları bu sabahın ilk saatlerinde hala duruyordu.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket

Lima daha önce de Metin Hara ile çekilen pozlarını sosyal medya hesabından silmiş ve o zaman da ayrılık söylentileri çıkmıştı. Adriana Lima'nın Instagram hesabında bir süredir Metin Hara ime çekilen birkaç tane fotoğrafı kalmıştı.

Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı mı? Adriana'dan Metin'i yalanlayan hareket
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