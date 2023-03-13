Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima'nın kilolar gitti son haliyle sere serpe poz verdi
41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Ve Lima nihayet fazla kilolardan kurtuldu. Lima'nın son halini paylaştığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
13.03.2023 15:01 - Son Güncelleme: 13.03.2023 15:01