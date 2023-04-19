RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima'nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima'nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 3.çocuğunu kucağına aldıktan sonra bir türlü doğum kilolarından kurtulamayan Adriana Lima çok konuşulmuştu. Ve Lima nihayet fazla kilolardan kurtuldu. Lima'nın beyazlar içinde son halini paylaştığı paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

19.04.2023 10:01 - Son Güncelleme: 19.04.2023 10:01
Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima’nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden sık sık gündem oluyordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima’nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Bu konuda uzun süre sessiz kalan model bir yandan da yine podyumlarda salınmaya devam ediyordu.

Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima’nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü.

Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima’nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Ünlü modelin doğum kiloları ve değişimi çok konuşuldu.

Adriana Lima fabrika ayarlarına geri döndü! Eski hallerini mumla aratan Adriana Lima’nın kilolar gitti beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi

Adriana Lima'nın sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafları "Adriana geri döndü!" dedirtti.

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