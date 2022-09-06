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Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

41 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers bebeklerini kucaklarına aldılar... 41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Adriana Lima, doğumunu da yine Instagram hesabından duyurdu. Lima, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bebeğinin fotoğrafını ve ismini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

06.09.2022 10:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:18
Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

Top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 41 yayındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu. Lima, eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi.

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Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

Son olarak sevgilisiyle birlikte mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkmıştı. Lima, o zamandan bu yana da evde dinleniyor ve çok fazla göz önüne çıkmıyordu.


Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bir kez daha damgasını vurdu. 40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı.

Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI
Adriana Lima, Cyan adını verdikleri bebeğin dünyaya gelişini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Oğlunun bir gözünün fotoğrafını paylaşan Lima, bebeklerine isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı.

Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

Cyan'ın aynı zamanda Maldivler ve Bora Bora adalarındaki denizin rengi olduğunu belirtip sonra da "Cyan şimdi bizim en sevdiğimiz renk. Oğlumuzun gözlerinin rengi. Dünyamıza hoş geldin Cyan Lime Lemmers" satırlarını ekledi. Lima oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.

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