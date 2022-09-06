Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim
41 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers bebeklerini kucaklarına aldılar... 41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Adriana Lima, doğumunu da yine Instagram hesabından duyurdu. Lima, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bebeğinin fotoğrafını ve ismini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 41 yayındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu. Lima, eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi.
ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bir kez daha damgasını vurdu. 40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı.
MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI
Adriana Lima, Cyan adını verdikleri bebeğin dünyaya gelişini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Oğlunun bir gözünün fotoğrafını paylaşan Lima, bebeklerine isim olarak seçtikleri Cyan'ın; görünen ışık spektrumunda yeşil ile mavi arasında bir renk olduğunu yazdı.