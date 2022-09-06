Adriana Lima 3.kez anne oldu çocuğuna öyle bir isim verdi ki dünya şaşkın! Dünyaca ünlü modelden bir garip seçim

Top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 41 yayındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu. Lima, eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden iki kız çocuk annesi.