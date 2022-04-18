RAMAZAN İMSAKİYE
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Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! "Harika bir son dakika cinsiyet ifşası..."

Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini duyurdu. Adriana Lima'nın son haline bakın! Karnı belirginleşti transparan elbisesiyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima, hamilelik haberini Lemmers'e yatakta açıklamıştı. Lima bu kez de bebeğinin cinsiyetini takipçileri ile paylaştı.

18.04.2022 17:21 - Son Güncelleme: 18.04.2022 17:30
Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! Harika bir son dakika cinsiyet ifşası...

"HARİKA BİR SON DAKİKA CİNSİYET İFŞASI..."

Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! Harika bir son dakika cinsiyet ifşası...

Karnı belirginnleşen Adriana Lima transparan elbisesiyle geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşmüştü.

Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! Harika bir son dakika cinsiyet ifşası...

3 ÇOCUK ERKEK OLACAK!

Lima bu kez de bebeğinin cinsiyetini TikTok'ta yayınladığı video ile duyurdu... İki kızı olan Adriana'nın bu kez bir oğlu olacak.

Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! Harika bir son dakika cinsiyet ifşası...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric'le nikah masasına oturmuştu.

Adriana Lima 3. çocuğunun cinsiyetini işte böyle duyurdu! Harika bir son dakika cinsiyet ifşası...

Bu evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü çift, 2014'te yollarını ayırmıştı.

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