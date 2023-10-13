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Adını sanını kimse bilmiyor bile! Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi görenleri şoke etti! Gündeş yıllardır görüşmüyor

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ailevi problemleri olduğu bilinen Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, ikinci evliliğinden bir kızı daha var. Ancak Ebru Gündeş, kardeli Aslıhan Gündeş Akça'nın tüm çabalarına rağmen onunla görüşmüyor. İki kız kardeşin birbirine olan benzerlikleri ise gözden kaçmıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 13:42 Güncelleme 13 Ekim 2023, 13:42
Adını sanını kimse bilmiyor bile! Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi görenleri şoke etti! Gündeş yıllardır görüşmüyor 1

Ebru Gündeş'in hiç görüşmediği bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Adını sanını kimse bilmiyor bile! Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi görenleri şoke etti! Gündeş yıllardır görüşmüyor 2

Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.

Adını sanını kimse bilmiyor bile! Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı kız kardeşi görenleri şoke etti! Gündeş yıllardır görüşmüyor 3

İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.

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