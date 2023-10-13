Adını sanını kimse bilmiyor bile! Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kız kardeşi görenleri şoke etti! Gündeş yıllardır görüşmüyor

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ailevi problemleri olduğu bilinen Ebru Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, ikinci evliliğinden bir kızı daha var. Ancak Ebru Gündeş, kardeli Aslıhan Gündeş Akça'nın tüm çabalarına rağmen onunla görüşmüyor. İki kız kardeşin birbirine olan benzerlikleri ise gözden kaçmıyor. İşte detaylar...