Haberler Galeri Magazin Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun... Yeni projesi için 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip olan Feyza Civelek bir daha baktırıyor. Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu. Bakalım siz Feyza Civelek'i son haliyle tanıyabilecek misiniz...

07.12.2020 15:36 - Son Güncelleme: 07.12.2020 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





