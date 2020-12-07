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Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun... Yeni projesi için 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip olan Feyza Civelek bir daha baktırıyor. Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu. Bakalım siz Feyza Civelek'i son haliyle tanıyabilecek misiniz...

07.12.2020 15:36 - Son Güncelleme: 07.12.2020 15:36
Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

"Adını Feriha Koydum" dizisindeki 'Lara' rolüyle ünlenen Feyza Civelek zayıflayınca bambaşka biri oldu.

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Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

Genç oyuncu, yeni projesi için 78 kilodan 57 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu. İşte başta Feyza Civelek olmak üzere zayıflayarak büyük bir değişim geçiren ünlüler.

Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

DENİZ SEKİ

2 ayda 15 kilo verdi.

Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...
Adını Feriha Koydum'un tiki kızı Lara 21 kilo verdi şimdi görenler tanıyamıyor! Değişim olur da bu başka bir şey...

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