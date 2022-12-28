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Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: "Tanıyamadım..."

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı, görenler "Tanıyamadım" yorumları yaptı. Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı. İşte bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in son hali...

28.12.2022 09:51 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:55
Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: Tanıyamadım...

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler, "Tanıyamadım" diyor. Bir dönem ilgili ile takip edilen Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: Tanıyamadım...

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin, verdiği kilolarla gündem olmuştu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: Tanıyamadım...

Genç oyuncu Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: Tanıyamadım...

1992 doğumlu olan genç oyuncunun son hali, akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: Tanıyamadım...

Hatta takipçileri Şahin'in yeni görüntüsüne "Adını estetik koydum" şeklinde yorumlar yaptı.

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