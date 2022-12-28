Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler, "Tanıyamadım" diyor. Bir dönem ilgili ile takip edilen Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.