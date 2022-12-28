Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı görenler: "Tanıyamadım..."
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun son haline bakın! Sedef Şahin kendine yeni yüz yaptı, görenler "Tanıyamadım" yorumları yaptı. Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı. İşte bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in son hali...
28.12.2022 09:51 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:55