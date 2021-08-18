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Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veren Sedef Şahin, değişimiyle görenleri şaşırttı. Bir hayli kilo veren ve bir dizi estetik operasyon geçiren Sedef Şahin'in fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Sedef Şahin'in son hali...

18.08.2021 16:02 - Son Güncelleme: 18.08.2021 16:02
Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

Bir dönem ilgili ile takip edilen Adını Feriha Koydum dizisinde Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin, verdiği kilolarla gündem olmuştu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

Genç oyuncu Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

1992 doğumlu olan genç oyuncunun son hali, akıllara 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını getirdi.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’sunun eski halini hatırlıyorsanız unutun! Sedef Şahin estetiği bastı kendine yeni yüz yaptı

Hatta takipçileri Şahin'in yeni görüntüsüne "Adını estetik koydum" şeklinde yorumlar yaptı.

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