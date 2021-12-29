Adını Feriha Koydum'da Çağatay Ulusoy'un peşinden koşan tiki Lara'ydı Feyza Civelek... Bir deri bir kemik kaldı, gören dönüp bir daha baktı... 'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun...