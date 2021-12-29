Adını Feriha Koydum'da Çağatay Ulusoy'un peşinden koşan tiki Lara'ydı Feyza Civelek... Bir deri bir kemik kaldı gören dönüp bir daha baktı
Adını Feriha Koydum'da Çağatay Ulusoy'un peşinden koşan tiki Lara'ydı Feyza Civelek... Son hali ile adından söz ettiren Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı, oyuncuyu gören dönüp bir daha baktı. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteri ile hafızalara kazınan 26 yaşındaki Feza Civelek, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "Gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda." sözleri ile açıkladı. İşte spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü ifade eden Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in 'bir deri bir kemik olmuş' dedirten son hali...
Adını Feriha Koydum'da Çağatay Ulusoy'un peşinden koşan tiki Lara'ydı Feyza Civelek... Bir deri bir kemik kaldı, gören dönüp bir daha baktı... 'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek'i şimdi tanıyabilenlere aşk olsun...
Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "İlk dileğim Kovid-19'un bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum, bu sektördeki ilişkilere inanmıyorum." sözleri ile açıkladı.
İşte spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek son haliyle gündeme bomba gibi düştü.