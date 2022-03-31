Adını Feriha Koydum ’Cansu’ amuda kalktı görenler tanıyamadı! Estetikle kendine yeni yüz yapan Sedef Şahin’in son haline bakın!

Zayıflayarak fit bir forma kavuşan Sedef Şahin spor yaptığı anları da takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu amuda kalkarak "Spor neydi? Spor iyilikti, spor emekti" dedi. Sedef Şahin imajında da değişime gitti. "Renk önemli" diyen oyuncuya takipçileri "Bu renk çok yakışmış" yorumlarında bulundu.