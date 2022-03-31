Adını Feriha Koydum 'Cansu' amuda kalktı görenler tanıyamadı! Estetikle kendine yeni yüz yapan Sedef Şahin'in son haline bakın!
Adını Feriha Koydum 'Cansu'yu gören şaştı kaldı kimse tanıyamadı! Estetikle kendine yeni yüz yapan Sedef Şahin'in son haline bakın... Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un başrol paylaştığı ve bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Adını Feriha Koydum'da Emir Sarrafoğlu'na platonik aşık olan Cansu rolüne hayat veriyordu Sedef Şahin... Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Şahin, estetikle bambaşka biri oldu. Son olarak amuda kalktığı anları paylaşan Sedef Şahin kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
31.03.2022 09:01 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:06
Adını Feriha Koydum 'Cansu' amuda kalktı görenler tanıyamadı! Estetikle kendine yeni yüz yapan Sedef Şahin son haliyle gündeme bomba gibi düştü.
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakteriyle tanınan Sedef Şahin son haliyle zaman zaman gündeme geliyor. Sedef Şahin, geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile benzerliğiyle yine dikkat çekmişti. 2. Sayfa'ya konuk olan Sedef Şahin değişimiyle hayranlarının dikkatini çekiyor.
Estetikle bambaşka bir haline dönüşen Sedef Şahin'in son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...