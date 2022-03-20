Adı Sevgi'nin yakışıklı Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer Üç Kuruş’un yıldızıyla...
Adı Sevgi'nin yakışıklı Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Atv'nin iddialı dizilerinden Adı Sevgi, ikinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Dizide Gizem Güneş ile başrolü paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı ise merak konusu oldu. Hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Yıldırımer'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yıldırımer'in Üç Kuruş'un yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzeller güzeli eşi...
20.03.2022 23:04 - Son Güncelleme: 20.03.2022 23:04
Atv ekranlarının kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yeni dizisi Adı Sevgi'de Emir karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle aile hayatını merak eden internet kullanıcıları, en çok "Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.