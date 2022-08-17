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Haberler Magazin Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı 'herkes ekmeğinde'

Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı 'herkes ekmeğinde'

Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Kalaycıooğlu'nun geçtiğimiz günlerde adı, Marsilya forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'le aşk dedikodularına karışmıştı. Sonrasında da çiçeği burnunda çiftin tatil görüntüleri basına sızdı. Şimdi de çift Cengiz Ünder'in Aleyna Kalaycıoğlu'na yaptığı yorumla gündeme geldi.

17.08.2022 11:14 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:14
Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı ’herkes ekmeğinde’

A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Cengiz Ünder ile Survivor'dan tanıdığımı ve şimdilerde müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı geçtiğimiz günlerde aşk dedikodularına karışmıştı.

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Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı ’herkes ekmeğinde’

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve ardından müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı ’herkes ekmeğinde’

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşk yaşıyordu ve paylaştığı fotoğraflar aynı evdendi.

Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı ’herkes ekmeğinde’

Ayrıca ikili birbirlerini takip ediyordu.

Adeta ilan-aşk! Cengiz Ünder sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun bikinili pozuna kayıtsız kalamadı ’herkes ekmeğinde’

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yankı bulmuştu.

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