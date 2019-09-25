Adeta bambaşka biri! Hande Erçel'in o hali görenleri şaşkına çevirdi...

Hande Erçel yaptığı her paylaşım ile hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemini belirliyor. Popçu Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri harete düşürdü. İşte Hande Erçel ve diğer ünlülerin estetiksiz fotoğrafları...

25.09.2019 22:33 - Son Güncelleme: 25.09.2019 22:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





