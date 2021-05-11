Adele'i yıkan ölüm haberi! Yıllar önce onları terk etmişti...
Adele'i yıkan ölüm haberi! Geçtiğimiz hafta 33. yaş gününü kutlayan Grammy ödüllü Adele, babasını kaybetti. İngiliz şarkıcının 57 yaşındaki babası Mark Evans uzun bir süredir mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düştü. Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce; Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.
11.05.2021 14:37
- Son Güncelleme: 11.05.2021 14:41
Adele'i yıkan ölüm haberi! Son yıllarda verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Adele, babasından gelen şok bir haberle sarsıldı. Şarkıcının 57 yaşındaki babası Mark Evans, 2013 yılından bu yana mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi.
The Sun'ın haberine göre; Adele ve babası uzun yıllardır görüşmüyordu. Evans yıllar önce; Adele ve annesini terk etmiş, ünlü şarkıcı verdiği bir röportajda çocukluğunda yaşadığı bu durumun aradığı aşkı bulmasına engel olduğunu anlatmıştı.
Evans, müzik kariyerinde büyük bir başarı yakalayan kızıyla yıllar içinde arayı düzeltmeye çalışsa da başarılı olamamıştı. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve aileleri...
ADELE VE ANNESİ
Penny Adkins