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Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Adele, verdiği kilolarla şoke etti. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Adele,Simon Konecki ile 2016'da dünyaevine girmiş ancak çift geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Aylar sonra Instagram'dan paylaşım yapan Adele, son hali ile şoke etti. 32. yaşını kutlayan dünyaca ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır" yazarak hem sağlık çalışanlarına hem de karantina da olan herkese teşekkür etti. İşte kilo vererek neredeyse bambaşka birine dönüşen Adele'in son hali...

06.05.2020 15:05 - Son Güncelleme: 06.05.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





