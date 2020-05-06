RAMAZAN İMSAKİYE
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Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Adele, verdiği kilolarla şoke etti. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Adele,Simon Konecki ile 2016'da dünyaevine girmiş ancak çift geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Aylar sonra Instagram'dan paylaşım yapan Adele, son hali ile şoke etti. 32. yaşını kutlayan dünyaca ünlü şarkıcı fotoğrafının altına, "Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır" yazarak hem sağlık çalışanlarına hem de karantina da olan herkese teşekkür etti. İşte kilo vererek neredeyse bambaşka birine dönüşen Adele'in son hali...

06.05.2020 15:05 - Son Güncelleme: 06.05.2020 15:32
Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.
Adele, 32'nci doğum gününü aylar sonra yaptığı Intagram paylaşımıyla kutladı.
Kilo vererek neredeyse bambaşka birine dönüşen Adele, fotoğrafının altına, "Doğum günü sevginiz için teşekkürler. Umarım bu çılgın zamanlarda hepiniz güvende ve sağlamsınızdır" yazarak hem sağlık çalışanlarına hem de karantina da olan herkese teşekkür etti.

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Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda da spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülenmişti.
O görüntülerin ardından 20 kilo verdiği söylenen Adele, bugüne dek kilo vermeye devam etti.

Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Şarkıcının kilo vermesiyle ilgili birçok iddia da basında dolaşıyor. Bunlardan biri "beden büyücüsü' olarak tanınan Brezilyalı kişisel eğitmen Camila Goodis'den geldi.

Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Birçok ünlünün kişisel antrenörü ve beslenme koçu olan Goodis, Adele'in yüzde 80 oranında diyet yaparak zayıfladığını, egzersize çok zaman ayırmadığını ileri sürdü.

Adele son haliyle şoke etti! 32. yaş gününü kutlayan şarkıcı Adele iğne ipliğe döndü

Bir başka iddiaya göre de Adele, "fitnes gurusu" olarak tanınan Joe Wicks ve egzersiz antrenörü Dalton Wong ile çalıştı.
Adele geçtiğimiz aylarda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, "Eskiden ağlardım, şimdi terliyorum" diyerek kilo vermek için gösterdiği çabayı ifade etmişti.

İşte Adele ve diğer kilo veren ünlüler..

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