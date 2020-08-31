Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!
Adele Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla tartışmaya neden oldu. Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, Instagram'dan bikinili fotoğraf paylaştı. Adele'in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı.
31.08.2020 12:00
- Son Güncelleme: 31.08.2020 12:18
Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaşmış ve zayıflayan görüntüsü ile dikkat çekmişti.
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