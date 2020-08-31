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Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Adele Instagram'dan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla tartışmaya neden oldu. Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, Instagram'dan bikinili fotoğraf paylaştı. Adele'in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı.

31.08.2020 12:00 - Son Güncelleme: 31.08.2020 12:18
Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaşmış ve zayıflayan görüntüsü ile dikkat çekmişti.

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Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Daha sonra da Beyonce'nin yeni albümü "Black Is King"in görüldüğü ekran önünde poz veren Adele'in verdiği kilolarla birlikte imajını da değiştirdiği görülmüştü.

Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Ünlü şarkıcı şimdi de son paylaşımıyla gündeme geldi.

Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Bikinili bir kareye yer veren Adele'in Jamaika desenlerini tercih etmesi ve saç stili tartışma yarattı.

Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Adele'e sosyal medyada kültür yağmacılığı yönünde eleştiriler yöneltilirken, hayranları ise, "İnsanlar çıldırmış. Kadın yalnızca verdiği inanılmaz kiloları göstermek istemiş. Silme ve özür dileme. Cesur olmana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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