Adele bikinili fotoğrafıyla tartışma yarattı! 32 yaşındaki Adele yeni stiliyle sosyal medya gündeminde!

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaşmış ve zayıflayan görüntüsü ile dikkat çekmişti.