Adanalı'nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ı tanı tanıyabilirsen! Estetiğin dozunu kaçırdı! Yüzü, göğüsleri, beli...

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı. "İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım" diyen Özbudak, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Yaz pozlarıyla sosyal dikkat çeken Özbudak'ı görenler tanımakta zorlandı. İşte Tuğçe Özbudak'ın son hali...
Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.
"Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" diyen Özbudak, konuyla ilgili şunları söylemişti: "İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım.
'Pişman mıyım' diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum"