Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ı son haliyle görünce tanımanız imkansız! Son hali Instagram filtresinin ta kendisi

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.