Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı son haliyle görünce tanımanız imkansız! Son hali Instagram filtresinin ta kendisi
Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle merak konusu oldu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.
07.10.2021 10:35
- Son Güncelleme: 07.10.2021 11:17
ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.
Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.
Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Güzel oyuncunun hayatın merak konusu oldu. Oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu.