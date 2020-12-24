Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu
Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle merak konusu oldu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.
24.12.2020 15:42
- Son Güncelleme: 24.12.2020 15:42
ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.
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