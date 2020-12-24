Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle merak konusu oldu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.