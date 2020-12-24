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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle merak konusu oldu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.

24.12.2020 15:42 - Son Güncelleme: 24.12.2020 15:42
Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.

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Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Yüzüne estetik yaptıran 38 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Güzel oyuncunun hayatın merak konusu oldu. Oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı bu haliyle tanımak imkansız! Estetikle bambaşka biri oldu

Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

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