‘Adamım’ şarkısıyla tanınan Kader son haliyle ilgili yapılan yorumlara dayanamadı! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu işte ilk açıklama...

Kader, "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları... İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar" ifadelerini kullandı.