‘Adamım’ şarkısıyla tanınan Kader son haliyle ilgili yapılan yorumlara dayanamadı! Ünlü şarkıcı hastanelik oldu işte ilk açıklama...
'Adamım' şarkısıyla tanınan Kader son haliyle ilgili yapılan yorumlara dayanamadı! Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan Kader Çetintürk, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. 'Adamım' adlı parçasıyla da büyük beğeni toplayan şarkıcı, sesi ve yorumuyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Bir süredir ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, geçen hafta bir magazin programına konuk olarak gündeme geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Kader'in son hali hakkında yorumlarda bulundu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, sert ifadeler kullanarak içerikli yorumlar yaptı. Çirkin yorumlara dayanamayan Kader ise hastanelik oldu. İşte Kader'in son sağlık durumu...
Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan Kader Çetintürk, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve 'Adamım' adlı şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı da Kader'in son hali hakkında yorumlarda bulundu. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, sert ifadeler kullanarak içerikli yorumlar yaptı.
di.
KÖTÜ YORUMLAR İSYAN ETTİRDİ
Bunun üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Kader, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti.
Kader, "İnsanlar çok acımasızlar. Hakkımda yapılan yorumları ilk okuduğumda günlerce uyku uyumadım. Telefonu ellerine aldıkları zaman, rahatlıkla herkese her şeyi yazabileceklerini, hakaret edebileceklerini sanmaları... İnsanları o kadar üzüyorlar ki! Benim canımı yakıyorlar" ifadelerini kullandı.