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Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla… Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaştığı Ada Masalı'yla ekranlara dönen Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan "Alp Navruz kimdir" sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Navruz'un bir dönem Yeşilçam yıldızının torunuyla sevgili olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. İşte Alp Navruz'un eski sevgilisi…

15.06.2021 21:48 - Son Güncelleme: 15.06.2021 21:48
Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

Ceberrut filminde Mert karakterini canlandıran ve ardından Arkadaşlar İyidir dizisi ile televizyon dizi sektörüne adım atan Alp Navruz, şimdilerde Ada Masalı'yla izleyiciyle buluşuyor.

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Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

Başrolünü Ayça Ayşin Turan ile paylaştığı diziyle gündeme gelen Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Navruz'un bir dönem Yeşilçam yıldızının torunuyla sevgili olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. İşte başta Alp Navruz olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - ŞÜKRAN OVALI