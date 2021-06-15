Ada Masalı’nın Poyraz’ı Alp Navruz’un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla…

Ada Masalı'nın Poyraz'ı Alp Navruz'un eski sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Yeşilçam yıldızının torunuyla… Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaştığı Ada Masalı'yla ekranlara dönen Alp Navruz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan "Alp Navruz kimdir" sorusu izleyiciler tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Navruz'un bir dönem Yeşilçam yıldızının torunuyla sevgili olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. İşte Alp Navruz'un eski sevgilisi…

15.06.2021 21:48 - Son Güncelleme: 15.06.2021 21:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





