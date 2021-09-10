Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan’dan bikinili paylaşım! Deniz kenarında poz verdi sosyal medya sallandı
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'dan bikinili paylaşım! Başrolünü Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisiyle izleyici karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, desenli turuncu bikinisiyle kumsalda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Turan, güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın o paylaşımı...
10.09.2021 18:07
- Son Güncelleme: 10.09.2021 18:26
Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.
Ayça Ayşin Turan'ın bir dergi çekimine ait olan karesi kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.