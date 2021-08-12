Ada Masalı’nın Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’dan Alp Navruz’a karavan şakası! ‘Alp’in aklını aldı’ o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz'a karavan şakası! Ada Masalı'nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Söz konusu iddialar hakkında suskunluklarını koruyan ünlü oyuncular, bu kez Ayça Ayşin Turan'ın partneri Alp Navruz'a karavanda yaptığı şakayla gündeme geldi. Son dönemlerde popüler olan I Feel Good adlı şarkısını son ses açarak partnerini korkutan Turan, o anları 'Akıma uyduk' notuyla paylaştı. İşte o anlar...
12.08.2021 22:36
- Son Güncelleme: 12.08.2021 22:52
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'dan Alp Navruz'a karavan şakası! Ayşe Ayşin Turan, Ada Masalı'nda başrolü paylaştığı ve adının aşk dedikodularına karıştığı Alp Navruz'a yaptığı şakayla gündeme geldi.
Turan, son dönemlerde popüler olan I Feel Good adlı şarkıyı bir anda son ses açarak Navruz'u korkuttu.
Karavanda kendisine içecek hazırlayan Alp Navruz'un dalgınlığından faydalanan Turan, o anları Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.