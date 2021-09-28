Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan karın kaslarını sergiledi! Alp Navruz’un partnerine bakın sosyal medyayı yaktı kavurdu
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan karın kaslarını sergiledi! Başrolünü Alp Navruz ile paylaştığı Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Beyaz pantolonunun üzerine giydiği göbek açık üstüyle objektif karşısına geçen Turan, karın kaslarıyla dikkat çekti. Art arda paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, fit hali ile takipçilerinden tam not aldı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
28.09.2021 20:42
- Son Güncelleme: 28.09.2021 20:42
Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.