Ada Masalı Haziran'ı Ayça Ayşin Turan hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı partneri Alp Navruz ile arasındaki fark dikkat çekti
Ada Masalı Haziran'ı Ayça Ayşin Turan hakkında şaşırtan gerçek! Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Ayça Ayşin Turan'ın özellikle yaşını merak ederek "Ayça Ayşin Turan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun yaşını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumlarında bulundu. Öte yandan Turan'ın partneri Alp Navruz ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ayça Ayşin Turan kaç yaşındaymış...
10.11.2021 21:16
- Son Güncelleme: 10.11.2021 21:16
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, Ayça Ayşin Turan'ın özellikle yaşını merak ederek "Ayça Ayşin Turan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Öte yandan Turan'ın partneri Alp Navruz ile arasındaki fark dikkat çekti.