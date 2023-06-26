Vav TV İzle
Haberler Magazin Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti

Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti

Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan ve 4 kızı bir de Begüm adında torunu bulunan Acun Ilıcalı ailesiyle gündem oldu. Acun'un torununun kek yediği anları gören sosyal medya kullanıcıları minik Begüm'ü anneannesi Seda Başbuğ'a benzetti.

26.06.2023 11:33 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:42
Acun’un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ’un torunu mest etti

Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun’un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ’un torunu mest etti

Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, ilk eşi ve torunuyla gündemde.

Acun’un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ’un torunu mest etti

DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE

Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la olan evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye eetmesiyle gündeme gelmişti.

Acun’un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ’un torunu mest etti

19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı hediyeyle gündem olan Ilıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıkmış ve o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğunda aldığı yanıtla çok konuşulmuştu.

Acun’un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ’un torunu mest etti

KIZININ CEVABI DUYGULANDIRDI

Araç kullanan Leyla Ilıcalı'nın "Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil" cevabı Acun'u duygulandırmış ve Ilıcalı sadece "Aaaovvv" demekle yetinmişti.

SON DAKİKA