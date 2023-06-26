Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti
Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan ve 4 kızı bir de Begüm adında torunu bulunan Acun Ilıcalı ailesiyle gündem oldu. Acun'un torununun kek yediği anları gören sosyal medya kullanıcıları minik Begüm'ü anneannesi Seda Başbuğ'a benzetti.
26.06.2023 11:33 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:42
DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE
Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la olan evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye eetmesiyle gündeme gelmişti.
19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı hediyeyle gündem olan Ilıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıkmış ve o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğunda aldığı yanıtla çok konuşulmuştu.