Acun'un torunu Begüm anneannesinin kopyası oldu çıktı! 5 yıl evli kalmışlardı Acun Ilıcalı ve ilk eşi Seda Başbuğ'un torunu mest etti.

19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı hediyeyle gündem olan Ilıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıkmış ve o anları Instagram hesabından paylaşmıştı. Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sorduğunda aldığı yanıtla çok konuşulmuştu.