Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz ile Ebru Gündeş sosyal medyayı salladı kısa sürede yorum yağdı! Kimse tanımadı Hülya Avşar...
Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz ile Ebru Gündeş sosyal medyayı salladı, iki arkadaşa kısa sürede yorum yağdı! 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın 2. evliliği yaptığı eşi Zeynep Yılmaz Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. O Ses Türkiye jüri koltuğunda bu yıl da gördüğümüz Ebru Gündeş, patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ile önceki akşam bir araya geldi. Buluşmadan kareler ise sosyal medyaya yansıdı. Yılmaz'ın paylaşımını görenler, "İkinizde hoşsunuz ama biraz filitreyi az kullansanız olmaz mı?" ,"Ebru Gündeş efekt coşkusu yaşamış" , "Hülya Avşar filtresi değil mi bu?" ,"Ebru sanki başka biri" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte çok konuşulan o paylaşım...
21.10.2021 09:19
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:33
Acun'un eski eşi Zeynep Yılmaz ile Ebru Gündeş sosyal medyayı salladı, ikiliden gelen fotoğrafıa kısa sürede yorum yağdı! Geçtiğimiz günlerde MasterChef jürisinden Şef Danlio Zanna ile Mardin'de takipçilerinin karşısına çıkan Zeynep Yılmaz, Instagram fotoğraflarına bir yenisini ekledi.
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı.
Bu kez eski eşi Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürisinde yer alan Ebru Gündeş ile bir karesini paylaşan Zeynep Yılmaz kısa sürede gündem oldu.
Ebru Gündeş'i görenler ise tanıyamadı. Fotoğrafta filtre kullanıldığı iddia edilen ikiliye sosyal medyada yorum yağdı.