Acun'a 'hayır' diyemeyen Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! Bomba itiraf: "All-Star kupasını Samsun’a getireceğim"
Acun'a 'hayır' diyemeyen Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! Bomba itiraf geldi. MasterChef Türkiye 2020'de hırslı yapısı ve çıkardığı başarılı tabaklarla ilk andan itibaren iddiasını ortaya koymuştu Yoloğlu. Büyük finalde kaybeden isim, yarışma sürecinde ve sonrasında aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Son dönemde forma girmek için kendini spora veren Yoloğlu, 100 günlük inanılmaz değişimini gözler önüne serrmişti. MasterChef'i ikinci olarak tamamlayan Barbaros Yoloğlu yarışmadan sonra işleri büyüttü. 4 tane burgerci açan Masterchef Barbaros Yoloğlu paraya para demese de yarışmadan da vazgeçmiyor. Masterchef Barbaros "All-Star kupasını Samsun'a getireceğim" dedi.
"ALL-STAR KUPASINI SAMSUN'A GETİRECEĞİM"
Acun'a 'hayır' diyemeyen Masterchef Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü! Bomba itiraf geldi.
Masterchef ile ünlenen Şef Barbaros Yoloğlu değişimiyle gündemdeydi. İmajını değiştiren ve bir hayli kilo veren Masterchef 2020 finalisti Barbaros Yoloğlu işleri büyüttü.
Yarışma esnasında ve sonrasında büyük takdir toplayan Yoloğlu, işletme sayısını kısa süre içinde 10'a çıkarmayı planladığını ifade etti.
4 burger şubesi açarak işleri büyüten Barbaros Yoloğlu, Karadenizekonomi'ye konuştu. Yoloğlu, düzenlenecek All-Star yarışmasına katılacağını söyledi.
Masterchef All-Star için de oldukça iddialı olan Yoloğlu, yoğun iş temposuna rağmen yarışmaya kesinlikle katılacağını ve kupayı Samsun Cumhuriyet Meydanı'na getireceğini dile getirdi.
'MasterChef Türkiye' yarışmasının 2020 yılındaki sezonunda başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Barbaros Yoloğlu, finale çıkma başarısı göstermişti.