Acun Ilıcalı'yla papaz olmuştu! Furkan Dede'nin sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Survivor Evrim Keklik deniyordu ama...
Furkan Dede'nin 'Var Mısın Yok Musun' ile başlayan Acun Ilıcalı tanışıklığı yıllara dayanıyor. Ancak buna rağmen geçtiğimiz günlerde ikili canlı yayın ufak bir atışma yaşamıştı. Acun Ilıcalı ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Furkan Dede'in özel hayatı merak ediliyordu. Bir dönem adı Survivor yarışmacılarından biri olan Evrim Keklik ile anılmıştı. Ancak Furkan Dede'nin sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar...
22.06.2022 12:25 - Son Güncelleme: 22.06.2022 12:26
Şimdilerde Survivor yorumcularından biri olan Furkan Dede, hayatlarımıza Acun Ilıcalı sayesinde giren isimlerden yalnız biri.
İlk olarak Var Mısın Yok Musun adlı yarışma programına katılan, Acun Ilıcalı ile tanışması sayesinde hayatı değişen biri oldu Furkan Dede.
Survivor'ın kadınlar-erkekler sezonuna katılan Furkan Dede, yarışma sonrasında Acun Medya ile çalışmaya başladı.
Şimdilerde de Acun Ilıcalı'nın en çok güvendiği isimlerden biri olarak göze çarpıyor. Uzun süredir Survivor Ekstra adlı programda yorumculuk yapan Furkan Dede'nin özel hayatı merak ediliyordu.
Furkan Dede'nin göz önünde olan ilk ilişkisi hem Var Mısın Yok Musun da hem de Survivor da birlikte yaşadığı Berke Sarp. Çift uzun süren bir ilişkinin ardından yollarını ayırdı.