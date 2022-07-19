Acun Ilıcalı'yla nafaka yüzünden tartıştığı söylenen Şeyma Subaşı milyonları giyiyor! Fosforlu minisinin fiyatı akıllara zarar
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Ancak Kurban Bayramı'nda Meedo ve Melisa Ilıcalı'nın Paris'te çekilen bir fotoğrafı sonrası ikilinin barıştığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ile bir plajda kavga ettiği söylenen Şeyma Subaşı'nın kıyafetinin fiyatı olay oldu.
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile Bodrum'un en popüler mekânlarından birinde nafaka ve kızı Melisa konularında tartıştığı iddiaları gündemdeydi. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan Subaşı bu iddialarla gündemdeyken giydiği bir elbisenin fiyatı sosyal medyada gündem oldu.
"SAYGI VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"
Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
"SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPTI" İDDİASI
Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Şeyma, arkadaşlarıyla Meedo'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış; özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu.
BARIŞTILAR DERKEN...
Sonrasında da Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştığı iddia edilmişti. İddialara göre Melisa ile Meedo'nun bu görüntüsü Paris seyahetindendi.