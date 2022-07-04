Acun Ilıcalı'ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı 'fısıldanmıştır'
Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Survivor iddiaları bu kez Demet Akalın'a sıçradı. Demet Akalın öyle bir söylemde bulundu ki sosyal medya sallandı.
04.07.2022 16:42 - Son Güncelleme: 04.07.2022 16:42
Televizyonda yayınlanan neredeyse bütün her şeyi izleyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek finale kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.
Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.
"GURURUMUZSUN"
Demet Akalın, bu paylaşımının ardından en başından beri desteklediği Nagihan'ın fotoğrafına yorum yaparak "Allah'ına kurban. Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar." dedi.