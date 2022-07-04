Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

Televizyonda yayınlanan neredeyse bütün her şeyi izleyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek finale kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.