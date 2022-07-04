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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı 'fısıldanmıştır'

Acun Ilıcalı'ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı 'fısıldanmıştır'

Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Survivor iddiaları bu kez Demet Akalın'a sıçradı. Demet Akalın öyle bir söylemde bulundu ki sosyal medya sallandı.

04.07.2022 16:42 - Son Güncelleme: 04.07.2022 16:42
Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

Televizyonda yayınlanan neredeyse bütün her şeyi izleyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek finale kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

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Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

"ADAM KAFAYA KOYMUŞ"

Ilıcalı'nın kendi kafasına birinci seçtiğini ima eden Akalın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

"GURURUMUZSUN"

Demet Akalın, bu paylaşımının ardından en başından beri desteklediği Nagihan'ın fotoğrafına yorum yaparak "Allah'ına kurban. Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar." dedi.

Acun Ilıcalı’ya Demet Akalın darbesi! Nisa şampiyon oldu ortalık birbirine girdi! Survivor aşığı Demet bombayı saldı ’fısıldanmıştır’

Akalın, yorumuna cevap vererek "Son gün Adem'i desteklediğini söyleseydin." diyen takipçisine de "Sonucu belki fısıldanmıştır." diyerek şampiyonu önceden bildiğini ima etti.

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