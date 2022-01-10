Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne oldu son halini görenler inanamadı estetik mi? Sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle Hull City maçında...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı önceki gün sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'la birlikte takımın FA Cup maçını izlemeye gitti. Ancak öyle bir detay vardı ki kimsenin gözünden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişlik herkesi şaşırtırken herkes 'estetek mi yoksa ameliyat mı?' sorusunun yanıtını merak etti. Acun Ilıcalı'nın yüzüne ne olduğunun gizemi ortaya çıktı. İşte detaylar...
10.01.2022 09:34
- Son Güncelleme: 10.01.2022 09:34
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın aldığı Championship takımlarından Hull City'nin Everton'la oynadığı maçı sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi ile izledi.
Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti.
Eski eşinin kardeşi Kübra Açıl, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla maçı izleyen Ilıcalı'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Acun ılıcalı göz kapağı ameliyatı olmuş" iddiaları bulunuyordu. Bazı kullanıcılar ise botoks yorumunda bulundu.