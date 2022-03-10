Acun Ilıcalı'nın yüreği sızlıyor! İlk göz ağrısı kızı ve hayatını kaybeden dostu Alpay Kazan ile yıllar öncesine gitti o kareler iç sızlattı
Acun Ilıcalı'nın yüreği sızlıyor! İlk göz ağrısı kızı ve hayatını kaybeden dostu Alpay Kazan ile yıllar öncesine gitti, Acun'un Instagram'dan paylaştığı kareler iç sızlattı... Alpay Kazan, 6 Mart günü hayatını kaybetti. Acı haber Hakan Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile ortaya çıktı. Kazan için önceki gün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı cenaze töreninde duygusal anlar yaşarken görüntülendi. Acısı büyük olan Acun son paylaşımları ile dikkat çekti...
ACUN'UN YÜREĞİ SIZLIYOR!
İlk göz ağrısı kızı ve hayatını kaybeden dostu Alpay Kazan ile yıllar öncesine giden Acun Ilıcalı o karelerle iç sızlattı...
"KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU BUGÜN…"
Acun Ilıcalı dostu Alpay Kazan'ı kaybetti. Ilıcalı, cenazede zor anlar yaşadı...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Alpay Kazan için dün ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sevenleri ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı, cenazede duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
ALP KIRŞAN'DAN DUYGUSAL VEDA
Kazan'ın ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan Kırşan "Canım kadar çok sevdiğim Alpay abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tanıdığım günden kaybettiğim güne kadar birlikte geçirdiğim her an, beni tanıştırdığı insanlar, evlenmem ve baba olmam, hayatımda vesile olduğun her şey için arkandan dua etmekten başka yapabileceğim hiç bir şey olmaması çok acı. Seni çok sevdim çok seveceğim canım abim. Nurlar içinde yat, bu kardeşin seni hiç bir zaman unutmayacak ve her zaman her yerde yaşatacak…" ifadelerine yer verdi.