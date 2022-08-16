Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile o karesine Şeyma Subaşı'dan bomba hamle! Sosyal medya yıkıldı: "Bu hangi seviye?"
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile o karesine Şeyma Subaşı'dan bomba hamle! Sosyal medya yıkıldı, "Bu hangi seviye?" yorumları havada uçuştu. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediği iddia edilmişti geçtiğimiz günlerde. Bu iddia gündemde dolaşırken Şeyma Subaşı da ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Meedo'ya geri dönmüştü. Acun'un sevgilisi ile çekildiği fotoğrafını beğenen Şeyma'nın hamlesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
16.08.2022 12:19 - Son Güncelleme: 16.08.2022 12:27
"BU HANGİ SEVİYE?"
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile o karesine Şeyma Subaşı'dan bomba hamle! Sosyal medyada Şeyma'ya, "Bu hangi seviye?" yorumları yapıldı.
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı gündeme bomba gibi düştü.