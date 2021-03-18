Acun Ilıcalı'nın torunu dedesinin kopyası! İlk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı'nın çocuğu Begüm...

Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile olan evliliğinden kızı Banu 31 yaşına bastı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününde annesi Seda Başbuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi. İşte Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı'nın bebekliği ile yaptığı kutlama...

18.03.2021 13:21 - Son Güncelleme: 18.03.2021 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





