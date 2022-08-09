Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm büyüdükçe dedesinin kopyası oldu! Acun Ilıcalı'nın kızı Banu'nun kızı ve eski eşi Seda Başbuğ...
Son dönemde Ayça Çağla Altunkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatı herkes tarafından merak ediliyor. 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı'yla yaptı. Başından 3 evlilik geçen Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 31, Leyla Ilıcalı 17, Yasemin Ilıcalı 14 ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa 8 yaşında. Şimdilerde ise Banu Ilıcalı magazin gündeminde sık sık yerini alıyor. Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm aylar sonra ilk kez yüzünü gösterdi. İşte dedesinin kopyası olan minik Begüm'ün son hali...
09.08.2022 11:37 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:37
52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı da ilk kez dedelik duygusunu tatmıştı. Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına "Begüm" adını vermişti. Zaman zaman sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Begüm bebeğin son hali de ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden olan kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Begüm adını verdiği bebeğini dünyaya getirmişti.
Eşi Efe Ceyhun ile gözlerden uzak bir yaşam süren Banu Ilıcalı, kızı ve annesiyle yeni pozlar verdi.