Acun Ilıcalı’nın torunu Begüm büyüdükçe dedesinin kopyası oldu! Acun Ilıcalı’nın kızı Banu’nun kızı ve eski eşi Seda Başbuğ...

52 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini dünyaya getirmişti. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı da ilk kez dedelik duygusunu tatmıştı. Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına "Begüm" adını vermişti. Zaman zaman sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan Begüm bebeğin son hali de ortaya çıktı.